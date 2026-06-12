Soudan : Des frappes de drones font au moins 23 morts à El-Obeid

Au moins 23 personnes ont perdu la vie et 19 autres ont été blessées lors d’une série de frappes de drones ayant visé la ville d’El-Obeid, dans la région stratégique du Kordofan, au centre du Soudan, selon l’organisation indépendante Avocats de l’urgence. L’ONG attribue ces attaques aux Forces de soutien rapide (FSR), en guerre contre l’armée soudanaise depuis avril 2023.

Les bombardements, qui se sont étalés de mercredi soir à jeudi matin, ont touché plusieurs sites civils, notamment des quartiers d’habitation, un cimetière où se tenait une cérémonie funéraire ainsi qu’un camion transportant de l’aide alimentaire.

D’après l’organisation, une première vague de frappes a fait cinq morts et douze blessés. Une autre attaque a ensuite visé des personnes rassemblées dans un cimetière, causant quatre décès supplémentaires. Treize autres personnes auraient été tuées près de maisons déjà endommagées par les combats. A l’aube, un drone a également frappé un camion de vivres à l’entrée sud de la ville, tuant son conducteur et détruisant sa cargaison.

Le bilan n’a pas pu être vérifié de manière indépendante dans l’immédiat et les FSR n’ont pas réagi aux accusations. Des témoins ont toutefois décrit d’importants dégâts matériels et des scènes de désolation. Selon une source médicale, parmi les victimes figurent deux enfants et une femme.

Depuis plusieurs mois, El-Obeid est au cœur des affrontements opposant l’armée soudanaise aux paramilitaires. Le Kordofan constitue un axe stratégique majeur reliant les bastions des FSR au Darfour aux zones contrôlées par les forces gouvernementales dans l’est du pays.

Les combats se sont intensifiés ces derniers mois dans cette région ainsi que dans l’Etat du Nil Bleu, particulièrement depuis la prise d’El-Facher par les FSR en octobre dernier. Dans le même temps, les attaques de drones se multiplient. Selon les Nations unies, au moins 880 civils ont été tués dans ce type d’opérations entre janvier et avril à travers le pays.

Le conflit soudanais a déjà provoqué des dizaines de milliers de morts et contraint plus de 11 millions de personnes à fuir leur foyer, dans une crise que l’ONU qualifie de plus grave urgence humanitaire au monde.