La journaliste française Augustine Passilly, correspondante du quotidien La Croix en Ethiopie depuis septembre 2023, a été expulsée du pays, a indiqué vendredi le journal à l’AFP. Le média dénonce une mesure « arbitraire » dans un contexte de préoccupations croissantes concernant la liberté de la presse en Éthiopie.

Selon Thomas Hofnung, responsable du service international de La Croix, la journaliste a été contrainte de quitter le territoire après le retrait de son accréditation au début de la semaine. Cette décision est intervenue à son retour d’un reportage réalisé dans la région du Tigré, dans le nord du pays, où la situation sécuritaire demeure fragile.

« Cette décision est incompréhensible et constitue une atteinte à la liberté de la presse », a déclaré Thomas Hofnung, soulignant que l’expulsion a directement découlé de la révocation de son autorisation d’exercer.