Burkina Faso : Les autorités intensifient les mesures préventives contre Ebola

Le gouvernement burkinabè a annoncé, samedi, un renforcement des dispositifs de surveillance sanitaire afin de prévenir toute propagation de la nouvelle flambée d’Ebola dans la région.

Dans un communiqué, le ministère de la Santé a assuré qu’aucun cas n’a été détecté au Burkina Faso jusqu’à présent. Les autorités sanitaires ont toutefois été placées en état d’alerte pour permettre une identification rapide d’éventuels cas suspects.

Parmi les mesures mises en place figurent le renforcement des capacités des laboratoires nationaux et le déploiement de laboratoires mobiles destinés à accélérer les analyses et la confirmation des cas. Les autorités ont également préparé des centres d’isolement et des dispositifs de prise en charge des patients, tout en mobilisant le Centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires.

Le ministère a appelé la population à rester vigilante et à respecter les recommandations sanitaires, tout en réaffirmant qu’aucun cas suspect n’a été signalé dans le pays.

Cette mobilisation intervient après le déclenchement par l’Organisation mondiale de la Santé d’une alerte sanitaire internationale liée à une nouvelle flambée d’Ebola en République démocratique du Congo.

Pour soutenir la riposte, l’OMS a déployé 22 experts internationaux sur le terrain et débloqué une aide d’urgence de 3,9 millions de dollars. De leur côté, les Nations unies ont annoncé une enveloppe supplémentaire de 60 millions de dollars afin de renforcer la lutte contre l’épidémie en RDC et dans les pays voisins.