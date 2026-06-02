Flash/France : Boualem Sansal frappe fort, Tebboune est le caporal chef de Chengriha

L’écrivain franco-algérien Boualem Sansal qui publie ce mardi « La Légende », un ouvrage consacré à sa détention en Algérie. Avant même sa sortie, le livre a suscité de nombreuses réactions et placé son auteur au cœur de controverses diplomatiques, intellectuelles et politiques.

Lors d’un échange avec notre rédaction avant son intervention sur la chaine française CNEWS, prévue ce jour à partir de 21 heures, Boualem Sansal a désigné le président Abdelmadjid Tebboune comme le « chef de l’Algérie » plutôt que comme son président. Il l’avait également qualifié de « caporal chef du général Saïd Chengriha », chef d’état-major de l’Armée nationale populaire.