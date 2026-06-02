Algérie : Boualem Sansal publie un récit de sa détention et ravive les controverses

L’écrivain franco-algérien Boualem Sansal publie ce mardi « La Légende », un ouvrage dans lequel il revient sur les près de douze mois passés en détention en Algérie. Ce livre, présenté par son auteur comme un « livre de combat », relance les débats autour de son incarcération, de ses positions politiques et de ses relations avec le monde de l’édition.

Dans cet ouvrage de 240 pages publié par Grasset, Boualem Sansal critique ouvertement les autorités algériennes, responsables selon lui de son emprisonnement entre novembre 2024 et novembre 2025. Condamné à cinq ans de prison avant d’être finalement gracié, l’écrivain affirme qu’il aurait préféré que la France adopte une ligne plus ferme envers Alger afin d’obtenir sa libération.

Cette divergence d’approche aurait également contribué à sa rupture avec son éditeur historique, Gallimard. L’auteur explique avoir choisi de rejoindre Grasset, un changement qui a suscité de vives réactions dans le milieu littéraire et provoqué des tensions au sein de la maison d’édition.

Dans La Légende, l’écrivain rend hommage aux nombreuses personnalités qui l’ont soutenu durant sa détention, tout en dénonçant ceux qu’il considère comme d’anciens proches ayant pris leurs distances. Sans citer de noms, il évoque des « amis » qui l’auraient abandonné pendant cette période difficile.

Boualem Sansal adresse également plusieurs critiques à certains médias français qui ont évoqué un rapprochement de ses positions avec celles de la droite radicale. L’auteur rejette cette étiquette et affirme ne se reconnaître dans aucune ligne idéologique particulière.

Au fil des pages, il développe sa vision de la société française, exprimant ses inquiétudes face à ce qu’il considère comme une perte de repères identitaires, un thème déjà présent dans plusieurs de ses précédents écrits.

La sortie de La Légende s’accompagne d’une importante campagne de promotion orchestrée par son nouvel éditeur, faisant de ce récit l’un des ouvrages les plus commentés de la rentrée littéraire. Au-delà du témoignage personnel, le livre apparaît comme un plaidoyer politique et intellectuel dans lequel l’auteur revient sur les événements qui ont marqué son emprisonnement et les controverses qui continuent d’entourer son parcours.