Burkina Faso : Visite de Romuald Wadagni à Ouagadougou

Le président béninois Romuald Wadagni a effectué, le 2 juin 2026, une visite d’amitié et de travail à Ouagadougou, où il a été reçu par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Cette rencontre s’inscrit dans la volonté des deux pays de consolider leurs relations historiques et d’ouvrir de nouvelles perspectives de coopération.

Au cours de leurs entretiens, les deux chefs d’État ont passé en revue l’état de la coopération entre le Burkina Faso et le Bénin, tout en échangeant sur plusieurs enjeux régionaux et internationaux. Ils ont réaffirmé leur engagement à renforcer le dialogue politique et à développer un partenariat fondé sur la confiance, la solidarité et le respect mutuel.

La question sécuritaire a occupé une place centrale dans les discussions. Face à la montée du terrorisme, à la criminalité transfrontalière et aux différentes formes d’extrémisme violent qui affectent la sous-région, les deux dirigeants ont plaidé pour une coopération accrue entre les pays voisins afin de relever ensemble ces défis.

Ibrahim Traoré et Romuald Wadagni ont également exprimé leur volonté commune de contribuer à la consolidation de la paix et de la stabilité en Afrique de l’Ouest. Évoquant les situations dans le Sahel et dans la région des Grands Lacs, ils ont souligné l’importance du dialogue et des voies diplomatiques pour prévenir et résoudre les crises.

Sur le volet économique, les deux présidents ont mis en avant les nombreuses opportunités de collaboration entre leurs pays. Les secteurs du commerce, de l’industrie, de l’artisanat, de la formation professionnelle, des transports, de la logistique et de l’investissement figurent parmi les domaines identifiés comme prioritaires pour approfondir les échanges et soutenir le développement.

Cette visite témoigne de la volonté partagée de Ouagadougou et de Cotonou de renforcer leur partenariat et de bâtir une coopération plus dynamique au service des intérêts de leurs populations.