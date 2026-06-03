Algérie : Le Niger et l’Algérie renforcent leur coopération dans le secteur énergétique

Le Niger et l’Algérie ont signé, mardi à Alger, trois mémorandums d’entente entre la Société nigérienne du pétrole (Sonidep) et des filiales du groupe Sonatrach, marquant une nouvelle avancée dans leur partenariat dans les hydrocarbures.

Les accords ont été conclus en présence du ministre nigérien du Pétrole, Hamadou Tini, de son homologue algérien chargé des Hydrocarbures, Mohamed Arkab, ainsi que du PDG de Sonatrach, Nour Eddine Daoudi.

Le premier mémorandum, signé avec l’Entreprise nationale de géophysique (Enageo), porte sur l’acquisition et l’interprétation de données sismiques destinées à soutenir les activités d’exploration au Niger. Le deuxième accord, conclu avec l’Entreprise nationale de forage (Enafor), prévoit la création d’une société mixte chargée de mener des opérations de forage pétrolier et gazier sur le territoire nigérien.

Le troisième partenariat associe la Sonidep à Naftal et vise à développer les capacités de commercialisation et de distribution des produits pétroliers au Niger.

Pour le PDG de Sonatrach, ces accords traduisent la volonté de l’Algérie de promouvoir l’intégration économique africaine à travers le développement de projets énergétiques structurants. Selon lui, cette coopération contribuera également à renforcer les échanges économiques et les infrastructures du continent.

De son côté, la Sonidep s’est félicitée de la concrétisation de ces partenariats, considérés comme une étape importante dans le renforcement des relations entre Niamey et Alger. Son directeur général a souligné que cette dynamique commune ouvre la voie à des projets concrets susceptibles de soutenir le développement économique des deux pays et de consolider leur collaboration dans le domaine des hydrocarbures.