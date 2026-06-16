Mali : Reprise des contacts officiels avec la Mauritanie 

Le président de la transition malienne, le général Assimi Goïta, a reçu lundi à Bamako le ministre mauritanien de la Défense, Hanana Ould Sidi, dans le cadre d’une visite officielle intervenant dans un contexte de crispation entre les deux pays voisins, alimentée par la menace terroriste dans leur zone frontalière commune.

Selon un communiqué de la présidence malienne, le responsable mauritanien était porteur d’un message du président mauritanien, Mohamed Ould Ghazouani, destiné au chef de l’État malien.

A l’issue de l’entretien, Hanana Ould Sidi a indiqué avoir transmis à Assimi Goïta les salutations fraternelles du président mauritanien, mettant en avant les liens historiques d’amitié, de solidarité et de fraternité qui unissent les peuples mauritanien et malien. Il a également fait savoir que le président de la transition l’avait chargé de transmettre à son homologue mauritanien ses salutations et ses vœux de réussite.

Le ministre mauritanien a, par ailleurs, remercié les autorités maliennes pour l’accueil qui lui a été réservé, saluant leur hospitalité.

Cette rencontre intervient alors que les relations entre Bamako et Nouakchott traversent une période de tensions. Les autorités maliennes accusent la Mauritanie de servir de refuge à des groupes terroristes et séparatistes opérant dans la région frontalière, des allégations catégoriquement démenties par Nouakchott.

Sur les 2.200 kilomètres de frontière commune, les Forces armées maliennes (FAMa), appuyées par le groupe paramilitaire russe Africa Corps, ont récemment intensifié leurs opérations aériennes, affirmant cibler des groupes armés terroristes actifs dans cette zone.

Le contexte sécuritaire au Mali demeure particulièrement préoccupant. Depuis le 25 avril dernier, le pays fait face à une offensive coordonnée menée simultanément par des groupes jihadistes et des mouvements séparatistes, illustrant la persistance des défis sécuritaires auxquels les autorités maliennes sont confrontées.