Israël : Le Somaliland inaugure son ambassade à Jérusalem

Le Somaliland a officiellement ouvert une ambassade à Jérusalem, a annoncé lundi le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar. Cette initiative intervient quelques mois après la reconnaissance par Israël de ce territoire africain autoproclamé indépendant.

Sur le réseau social X, le chef de la diplomatie israélienne a indiqué avoir eu l’honneur d’accueillir le président du Somaliland, Abdirahman Mohamed Abdullahi, arrivé en Israël dimanche pour sa première visite d’Etat.

Le 26 décembre 2025, Israël est devenu le premier pays à reconnaître officiellement le Somaliland comme un Etat indépendant et souverain, plus de trois décennies après sa sécession de la Somalie en 1991.

L’ouverture de cette représentation diplomatique à Jérusalem constitue une exception sur la scène internationale. La grande majorité des pays entretenant des relations diplomatiques avec Israël maintiennent leurs ambassades à Tel-Aviv. A ce jour, seuls les Etats-Unis, le Guatemala, le Honduras, le Kosovo, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Paraguay et les Îles Fidji disposent également d’une ambassade à Jérusalem.

Situé dans une position stratégique sur le Golfe d’Aden, le Somaliland dispose de ses propres institutions, notamment d’une monnaie, d’un passeport et d’une armée.

Malgré ces attributs étatiques, ce territoire peine toujours à obtenir une reconnaissance internationale plus large, en raison des préoccupations liées aux réactions de la Somalie et au risque d’encourager d’autres mouvements séparatistes sur le continent africain comme la Kabylie dans le nord de l’Algérie et l’Azawad dans le sud du pays.