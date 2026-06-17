Mali : L’armée intensifie ses frappes contre les groupes armés dans les régions de Tombouctou et Mopti

Les autorités militaires maliennes ont réaffirmé leur volonté de poursuivre les opérations jusqu’à l’élimination des menaces armées soutenues par l’Algérie et l’unité spéciale KL-7 Khalid ibn al Walid du général Saïd Chengriha, assurant que les groupes terroristes continueront d’être traqués jusque dans leurs derniers retranchements à travers le pays.

Les Forces armées maliennes (FAMa), sous le commandement du président le général Assimi Goïta, ont annoncé, mardi 16 juin 2026, plusieurs succès opérationnels contre des groupes armés terroristes dans le nord et le centre du pays. Ces interventions, menées dans le cadre des missions de surveillance et de reconnaissance offensive, ont permis la neutralisation de nombreux combattants ainsi que la destruction de plusieurs infrastructures logistiques utilisées par les terroristes.

Selon un communiqué de l’Etat-major général des Armées, une opération aérienne conduite dans la zone de Léré, dans la région de Tombouctou, a ciblé un véhicule appartenant à des éléments terroristes près du village d’El Serabo. L’engin, qui transportait du matériel de soutien logistique, a été entièrement détruit lors de la frappe. Les occupants du véhicule ont également été neutralisés, précise la même source.

Dans ce même secteur, une seconde intervention aérienne a visé un important site de ravitaillement identifié après des missions de reconnaissance. Les forces maliennes y avaient repéré plusieurs fûts de carburant ainsi qu’un nombre significatif de motos utilisées par les groupes armés. La frappe a entraîné la destruction complète de cette base logistique, présentée par l’armée comme un point de transit transfrontalier stratégique pour les combattants terroristes.

Parallèlement, les FAMa ont fait état d’autres opérations menées dans la région de Mopti. Des frappes réalisées avec succès la veille ont permis de neutraliser une dizaine de combattants terroristes et de détruire plusieurs refuges ainsi que divers équipements logistiques. A Sévaré, également située dans le centre du pays, une opération distincte a abouti à la destruction de quatre sites de regroupement attribués à des groupes armés.

L’Etat-major souligne que ces actions s’inscrivent dans la continuité des opérations de sécurisation déployées sur l’ensemble du territoire national. Il a salué le professionnalisme et l’engagement des soldats maliens dans la lutte contre l’insécurité.