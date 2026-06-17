Bénin-Niger : Les experts remettent leurs conclusions aux présidents Wadagni et Tiani

Une nouvelle étape a été franchie dans le processus de réouverture de la frontière entre le Bénin et le Niger. Les comités nationaux d’experts mis en place par les deux pays ont remis, mardi 16 juin 2026, les rapports de leurs travaux aux présidents Romuald Wadagni et le général Abdourahamane Tiani, selon un communiqué conjoint publié par les autorités béninoises et nigériennes.

Les deux équipes d’experts avaient été constituées à la suite de la visite officielle du président béninois Romuald Wadagni à Niamey, le 2 juin 2026. A l’issue de cette rencontre, les deux chefs d’État avaient convenu de créer un mécanisme conjoint chargé d’évaluer les modalités et les conditions nécessaires à la réouverture de la frontière commune.

D’après le communiqué, les délégations béninoise et nigérienne ont mené, chacune de leur côté, un examen approfondi des différentes questions inscrites dans leur mandat. Au terme des quinze jours qui leur avaient été accordés, elles ont transmis les résultats de leurs réflexions aux plus hautes autorités de leurs pays respectifs.

Les deux gouvernements se sont félicités des avancées réalisées lors de ce premier cycle de consultations. Ils estiment que les travaux menés ont permis de dégager des résultats jugés positifs sur l’ensemble des dossiers examinés.

Dans la continuité de ce processus, les experts des deux pays doivent se retrouver avant la fin de la semaine pour harmoniser leurs conclusions et élaborer un rapport commun destiné aux deux chefs d’État. Cette rencontre devrait permettre de finaliser les recommandations et de préparer les prochaines décisions concernant la réouverture de la frontière.

Les autorités béninoises et nigériennes soulignent que cette démarche s’inscrit dans une volonté partagée de renforcer la coopération bilatérale et de consolider les relations entre les deux États. Elles mettent en avant l’engagement personnel des présidents Romuald Wadagni et Abdourahamane Tiani en faveur d’un partenariat renouvelé entre les deux pays voisins.

Le communiqué conjoint a été signé, côté béninois, par Olushegun Adjadi Bakari, ministre des Affaires étrangères et de l’Intégration africaine, et, côté nigérien, par Bakary Yaou Sangaré, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’extérieur.

La remise de ces rapports marque ainsi une étape importante dans les discussions engagées entre Cotonou et Niamey et pourrait ouvrir la voie à une normalisation progressive des échanges entre les deux pays.