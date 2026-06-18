Mali : Air France ferme définitivement sa représentation à Bamako

Air France tournera définitivement la page malienne à la fin du mois de juin 2026. Dans une correspondance datée du 15 juin, la compagnie aérienne française a annoncé la cessation des activités de sa représentation locale au Mali à compter du 30 juin prochain, sans fournir de précisions sur les motifs de cette décision.

Ce retrait s’inscrit dans un contexte de profond bouleversement géopolitique au Sahel. Depuis le 7 août 2023, Air France a suspendu ses liaisons vers Bamako, mais également vers Ouagadougou et Niamey, à la suite de la fermeture de l’espace aérien nigérien après le coup d’État du 26 juillet 2023. Avant cette interruption, la compagnie assurait sept vols hebdomadaires vers la capitale malienne, cinq vers Ouagadougou et quatre vers Niamey.

Deux mois après la suspension des dessertes, les autorités de transition maliennes n’avaient pas donné leur feu vert à une reprise des vols vers Bamako. Les relations entre Paris et les nouvelles autorités militaires du Mali, du Burkina Faso et du Niger se sont en effet considérablement dégradées entre 2020 et 2023.

Le départ d’Air France avait entraîné une reconfiguration du transport aérien dans la région. Les compagnies Turkish Airlines et Corsair avaient alors pris le relais sur certaines liaisons, notamment entre Paris et Bamako.

Toutefois, la desserte de la capitale malienne demeure fragilisée par la situation sécuritaire. Corsair a annoncé le 27 mai dernier la suspension de ses vols au départ et à destination de Bamako jusqu’au 26 juin 2026 inclus. Cette décision intervient après des attaques coordonnées revendiquées par le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM), qui ont touché plusieurs zones du pays, y compris la capitale.