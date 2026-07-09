Mali : Un nouveau convoi russo-malien pris dans une embuscade près d’Anéfis

Les combats se sont intensifiés jeudi dans le nord du Mali, où un convoi composé de militaires maliens et de membres de l’Africa Corps, force paramilitaire russe, a été attaqué alors qu’il se dirigeait vers Anéfis pour secourir des soldats retranchés dans un camp militaire depuis cinq jours.

Selon Mohamed Elmaouloud Ramadane, porte-parole du Front de libération de l’Azawad (FLA), les affrontements ont éclaté dans le secteur de Tabankort, où les forces rebelles ont intercepté le convoi, constitué en grande majorité de combattants russes. Une source sécuritaire malienne a confirmé qu’une embuscade avait été tendue dans la zone de Tabrichat, à proximité d’Anéfis, précisant que les combats étaient toujours en cours. Le convoi comprenait plusieurs dizaines de véhicules appuyés par une couverture aérienne.

Depuis samedi dernier, le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM), affilié à Al-Qaïda, et le FLA, mouvement indépendantiste à dominante touareg, soutenus par l’Algérie, ont lancé une série d’offensives coordonnées à travers le pays. Les deux groupes affirment contrôler désormais la ville d’Anéfis, même si des militaires maliens et des éléments de l’Africa Corps restent retranchés dans une emprise militaire.

La bataille pour Anéfis s’inscrit dans la continuité de l’offensive menée fin avril par l’alliance entre le FLA et le JNIM, qui avait permis aux rebelles de reprendre la ville stratégique de Kidal. Située à une centaine de kilomètres, Anéfis constitue un verrou essentiel pour consolider leur emprise sur cette région du nord du Mali.

Le pays demeure confronté à une crise sécuritaire persistante, alimentée par les groupes jihadistes affiliés à Al-Qaïda et à l’organisation Etat islamique, ainsi que par des mouvements indépendantistes touaregs et des groupes armés locaux, à la solde du régime militaire algérien.

Sur le plan diplomatique, cette escalade intervient au lendemain de la visite à Niamey du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. A l’issue d’une réunion avec les chefs de la diplomatie du Mali, du Burkina Faso et du Niger, réunis au sein de l’Alliance des Etats du Sahel (AES), Moscou a réaffirmé son engagement à poursuivre son soutien militaire aux trois pays.