Ethiopie : les investissements étrangers atteignent 4,32 milliards de dollars en 2025/26

L’Ethiopie a enregistré 4,32 milliards de dollars d’investissements directs étrangers (IDE) au cours de l’exercice budgétaire 2025/2026, achevé le 7 juillet, soit une progression de 8 % par rapport à l’année précédente, a annoncé jeudi la Commission éthiopienne de l’investissement.

Selon l’institution, cette hausse est portée par les réformes macroéconomiques engagées ces dernières années ainsi que par les initiatives mises en œuvre pour renforcer l’attractivité du pays auprès des investisseurs étrangers.

Au cours de l’exercice, la Commission a délivré 528 nouvelles licences d’investissement, tandis que plus de 260 projets ont été lancés et sont entrés en phase opérationnelle.

Les zones économiques spéciales (ZES) ont également enregistré de bonnes performances à l’exportation. Les exportations réalisées depuis ces plateformes ont atteint une valeur de 225 millions de dollars sur la période, témoignant de la montée en puissance de leur contribution au développement industriel et commercial du pays.