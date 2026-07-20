Bénin : La BM lance un partenariat de 2,6 milliards de dollars pour le développement

Le gouvernement béninois et le Groupe de la Banque mondiale (BM) ont officiellement lancé, vendredi à Cotonou, le nouveau Cadre de partenariat pays (CPP) 2026-2036, un programme de coopération destiné à soutenir les priorités de développement du Bénin au cours des dix prochaines années.

Présenté le 16 juin dernier par l’institution financière internationale, ce nouveau cadre prévoit une enveloppe de plus de 2,6 milliards de dollars. Ce financement comprend notamment 1,077 milliard de dollars de l’Association internationale de développement (IDA), auxquels s’ajouteront les interventions de la Société financière internationale (IFC) et de l’Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA).

Le CPP s’articule autour de trois axes majeurs : le renforcement du capital humain grâce à des investissements dans la santé, la nutrition, l’éducation et la formation professionnelle ; l’amélioration de l’accès aux infrastructures essentielles, en particulier dans le secteur de l’énergie ; et l’accélération de la transformation économique portée par le secteur privé afin de stimuler la création d’emplois et de réduire la pauvreté.

Intervenant lors de la cérémonie de lancement, la directrice générale des opérations du Groupe de la Banque mondiale, Anna Bjerde, a estimé que ce partenariat s’inscrivait dans une étape décisive pour le Bénin, portée par une nouvelle dynamique politique et la vision stratégique Alafia Bénin 2060. Selon elle, ce cadre permettra de transformer ces ambitions en résultats concrets au bénéfice des jeunes, des entrepreneurs, des agriculteurs et des ménages béninois. Elle a également souligné que les investissements dans le capital humain et les infrastructures productives constituent les bases d’une croissance durable et génératrice d’emplois.

De son côté, le ministre béninois de l’Économie, des Finances et de la Coopération, Aristide Medenou, a affirmé que ce partenariat est pleinement aligné sur les priorités nationales, notamment en matière d’agriculture, de développement du secteur privé et d’insertion professionnelle des jeunes. Il a qualifié le CPP de levier stratégique pour accélérer la transformation socio-économique du pays, renforcer sa résilience et créer davantage d’opportunités pour les générations futures.

La cérémonie a également été marquée par la signature de plusieurs accords de financement destinés à appuyer des projets dans les secteurs de l’énergie, de la nutrition, de l’agriculture et de l’insertion socio-économique des jeunes.