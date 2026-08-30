Togo : Une nouvelle centrale thermique de 120 MW en projet à Lomé

Le Togo prévoit de renforcer son parc de production électrique avec la construction d’une nouvelle centrale thermique de 120 mégawatts (MW) à Lomé. Le projet vise à accompagner la progression rapide de la demande en électricité, qui augmente d’environ 10 % par an, tout en consolidant les capacités nationales de production.

La future centrale sera construite sur le site de la Centrale thermique de Lomé (CTL), avec le soutien financier de la Banque mondiale. Le ministère chargé de l’Énergie et des Ressources minières a déjà publié un avis de mobilisation anticipée du marché en vue du lancement du projet.

Cette nouvelle infrastructure répond à des besoins croissants du système électrique togolais. Au premier trimestre 2026, la pointe de consommation a atteint 360 MW, renforçant la nécessité de disposer de capacités de production supplémentaires et disponibles à tout moment.

La centrale devrait fonctionner avec des groupes moteurs bicombustibles, principalement alimentés au gaz naturel. Un combustible liquide pourra également être utilisé en appoint, notamment pour garantir la continuité de la production en cas de difficultés d’approvisionnement en gaz.

Le contrat envisagé couvrira l’ensemble des étapes du projet, de la conception à la mise en service, en passant par la fourniture des équipements, leur installation et les essais. Il comprendra également la formation du personnel ainsi que des prestations de maintenance après la réception provisoire de l’installation.

Une fois opérationnelle, la centrale sera raccordée au réseau national de transport d’électricité à 161 kilovolts (kV), permettant ainsi d’injecter sa production dans le système électrique national.

Le projet s’inscrit par ailleurs dans le cadre du Pacte national de l’énergie du Togo, adopté au titre de l’initiative « Mission 300 ». Lancée avec l’appui de la Banque mondiale et de partenaires internationaux, cette initiative vise à accélérer l’accès à l’électricité en Afrique et à renforcer les infrastructures énergétiques du continent.