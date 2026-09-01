Sahel : L’Algérie renforce sa présence militaire dans le Sud sur fond d’éventuelles tensions avec ses voisins

Le régime militaire algérien a discrètement renforcé son dispositif militaire dans les régions du Sud, déployant plusieurs petites unités le long de ses frontières avec les Etats voisins du Sahel. Cette réorganisation intervient alors que les autorités de ces pays sont conscientes que l’Etat algérien soutient des groupes armés jihadistes opérant sur leur territoire.

Selon plusieurs sources sécuritaires, le dispositif ne repose pas sur la concentration de grandes forces militaires, mais sur une multiplication de postes et de détachements de taille réduite répartis à proximité des principaux axes frontaliers, échappant aux images satellitaires.

Ces groupes ont pour mission de surveiller les mouvements transfrontaliers et de maintenir une capacité de réaction rapide avec l’unité spéciale « KL-7 », désignée sous « Khalid ibn al-Walid », une formation clandestine qui aurait été mise en place par le général Saïd Chengriha pour mener des opérations dans la zone du Sahel, sans l’aval du président Abdelmadjid Tebboune, d’après des officiers et leurs subordonnés de la gendarmerie, actuellement dans les prisons militaires algériennes.

Pour les services de renseignement occidentaux, le renforcement militaire, estiment que l’Algérie chercherait à combiner pression militaire aux frontières et soutien à des groupes armés jihadistes avec son unité spéciale, afin de maintenir ses voisins le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Tchad et la Mauritanie, sous pression, sans entrer directement en confrontation avec eux.