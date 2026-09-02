Niger : L’UA condamne toute tentative de prise de pouvoir par la force

Le président de la Commission de l’Union africaine (UA), Mahmoud Ali Youssouf, a exprimé mardi sa « préoccupation » après la mutinerie militaire déjouée à Niamey, condamnant fermement « toute tentative de prise du pouvoir par la force ».

Dans un communiqué, l’UA a indiqué que son président suivait avec attention la situation au Niger, après les affrontements survenus dans la capitale dans la nuit du 28 au 29 août. Mahmoud Ali Youssouf a appelé l’ensemble des parties à faire preuve de retenue et à veiller à la sécurité des populations ainsi qu’à la stabilité du pays.

Il a également réaffirmé la disponibilité de l’organisation panafricaine à soutenir les initiatives visant à favoriser un retour à l’ordre constitutionnel. Suspendu des institutions de l’UA depuis août 2023, le Niger est dirigé par le général Abdourahamane Tiani, arrivé au pouvoir après le coup d’État de juillet 2023 contre le président élu Mohamed Bazoum, toujours détenu.

La mutinerie, maîtrisée samedi avec l’appui du partenaire russe du régime, a donné lieu à des combats autour de plusieurs sites stratégiques de Niamey. Les mutins avaient notamment ciblé la présidence, l’aéroport international et la base 101, où sont installés le quartier général d’Africa Corps, la force russe présente au Niger, ainsi que l’état-major de la force unifiée de l’Alliance des États du Sahel (AES), regroupant le Niger, le Mali et le Burkina Faso.

Le bilan s’élève à cinq morts, dont trois militaires et deux civils. Selon l’Agence nigérienne de presse, trois membres de la garde présidentielle ont péri dans les affrontements. Un jeune civil a également succombé après avoir manipulé un engin explosif, tandis qu’une autre victime civile est décédée après avoir été touchée par des tirs.

Le général Tiani ne s’était toujours pas exprimé publiquement mardi. La présidence a néanmoins indiqué qu’il avait échangé lundi avec son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune, après le déploiement exceptionnel d’avions de chasse algériens à Niamey, à la demande des autorités nigériennes.

Présente également à proximité de l’aéroport, la Mission italienne de soutien au Niger (Misin), forte d’environ 300 militaires, n’a pas été affectée. Rome a assuré que ses ressortissants et ses soldats étaient sains et saufs.