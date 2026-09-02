RDC : L’épidémie d’Ebola franchit le cap des 3.000 morts

L’épidémie d’Ebola qui sévit en République démocratique du Congo (RDC) a désormais fait plus de 3.000 morts, selon le dernier bilan communiqué mercredi par les autorités sanitaires. Il s’agit de l’épidémie la plus meurtrière jamais enregistrée dans le pays.

Déclarée officiellement à la mi-mai, la flambée épidémique touche principalement des régions de l’est et du nord-est de la RDC, confrontées à une forte insécurité et à une présence limitée des services de l’État. D’après les données de l’Institut national de santé publique (INSP), 6.186 personnes ont été contaminées et 3.007 sont décédées, soit un taux de létalité de 48,6 %. Quelque 1.409 patients ont par ailleurs été déclarés guéris.

L’épidémie actuelle, partie de la province de l’Ituri, est provoquée par le virus Ebola de type Bundibugyo. Contrairement au virus Zaïre, responsable des précédentes grandes flambées, aucun vaccin ni traitement n’est actuellement homologué spécifiquement contre cette souche.

Le virus s’est depuis étendu à six provinces, compliquant davantage la réponse sanitaire. Les équipes chargées de contenir la maladie doivent composer avec des ressources limitées, l’insécurité liée à la présence de groupes armés et la méfiance persistante d’une partie de la population.

En Afrique, Ebola a causé plus de 15.000 décès au cours des cinq dernières décennies. En RDC, la précédente épidémie la plus meurtrière, enregistrée entre 2018 et 2020, avait fait près de 2.300 morts sur environ 3.500 cas recensés.

Face à l’absence de vaccin spécifique contre Bundibugyo, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) préconise un essai clinique de phase 3 du vaccin Ervebo, homologué contre la souche Zaïre. Les spécialistes ignorent encore son niveau d’efficacité contre Bundibugyo, même si de premières observations laissent entrevoir une possible protection.

Un premier lot de 16.250 doses est arrivé en RDC fin août. Destinées en priorité aux personnels de santé et aux autres travailleurs exposés, elles ont permis le lancement de la campagne de vaccination à Kisangani, capitale de la province de la Tshopo.