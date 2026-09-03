Niger : Des milliers de personnes manifestent leur soutien au général Tiani

Des milliers de Nigériens se sont rassemblés mercredi à Niamey pour afficher leur soutien au chef du régime militaire, le général Abdourahamane Tiani, quelques jours après une mutinerie de soldats déjouée dans la capitale, selon l’Agence nigérienne de presse.

La manifestation, organisée par les Forces vives de la nation, une coalition d’organisations de la société civile, s’est tenue place de la Concertation. Plusieurs membres du gouvernement ainsi que des responsables militaires du régime figuraient parmi les participants. Des rassemblements similaires ont également été signalés dans d’autres grandes villes du pays par les médias officiels.

Arrivée au pouvoir après le coup d’état de juillet 2023, la junte affirme avoir empêché samedi une tentative de mutinerie avec l’appui de son partenaire russe. Des affrontements avaient alors éclaté autour de plusieurs sites stratégiques de Niamey.

Absent de la manifestation, le général Tiani ne s’est toujours pas exprimé publiquement depuis les événements. Son chef d’état-major particulier, le général Amadou Ibro, a toutefois transmis ses remerciements aux manifestants.

« Vive le CNSP, vive Tiani », « A bas les impérialistes » et « Le Niger ne tombera pas » ont scandé les participants, au son de musiques militaires et d’orchestres locaux. De nombreux manifestants portaient des vêtements à l’effigie du chef de la junte, tandis que des drapeaux russes étaient visibles dans la foule.

Devant les manifestants, le ministre du Commerce Abdoulaye Seydou, également responsable du mouvement M62, a affirmé que la mobilisation visait à montrer que « le peuple nigérien demeure debout et uni ».

Le général Ibro a, pour sa part, rejeté la version officielle d’une simple mutinerie, affirmant qu’il s’agissait d’une tentative destinée à empêcher le Niger de poursuivre sa politique de souveraineté. Il a accusé des « commanditaires » basés à l’étranger, des déclarations déjà relayées par la télévision nationale et visant notamment la France. IL a également appelé la population à signaler tout mouvement ou individu jugé suspect.

Les affrontements liés à la mutinerie ont fait cinq morts, dont trois militaires et deux civils. Selon l’Agence nigérienne de presse, trois membres de la garde présidentielle ont péri lors des combats. Un jeune homme est également décédé après avoir ramassé un engin explosif, tandis qu’une autre victime a succombé à des blessures par balle, selon sa famille.