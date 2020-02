Mali: quatre morts dans une attaque armée 

Le bilan de l’attaque perpétrée dans la localité située à environ 35 km de la ville de Koro, au centre du pays, fait état de quatre morts et plusieurs blessés selon l’agence de presse malienne (AMAP).

« Des hommes armés non identifiés ont attaqué nuitamment le village de Bana Gakou, faisant quatre morts, plusieurs blessés et d’importants dégâts matériels avant d’obliger les populations à s’enfuir pour se réfugier à Koro et au Burkia Faso », selon la même source.

Les groupes terroristes ont interrompu le trafic routier depuis des semaines sur le tronçon Koro-Ouahigouya, ajoute l’AMAP, notant que les travaux de réparation du pont saboté par ces terroristes ont été arrêtés depuis le 19 janvier dernier, suite à l’explosion d’une mine au moment où les travailleurs de l’entreprise creusaient la fondation, faisant 2 morts et 3 blessés.