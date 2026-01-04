Niger : Une quarantaine de terroristes neutralisés lors d’opérations militaires

Les forces armées nigériennes ont annoncé avoir neutralisé environ quarante terroristes au cours d’opérations aéroterrestres menées sur l’ensemble du territoire national durant la dernière semaine de décembre.

Dans leur bulletin hebdomadaire couvrant la période du 22 au 30 décembre, les Forces de défense et de sécurité (FDS) indiquent également avoir procédé à l’arrestation de 96 personnes soupçonnées de complicité ou de liens directs avec des groupes terroristes actifs dans le pays.

Les opérations ont donné lieu à d’importantes saisies. Les forces nigériennes ont récupéré 23 armes, plusieurs milliers de munitions, 1 778 bâtons de dynamite et 1 732 cartons de produits prohibés. A cela s’ajoutent près de 194 kilogrammes de cannabis ainsi que plus de 17000 litres de carburant de contrebande.

Les FDS précisent par ailleurs avoir détecté et détruit deux engins explosifs improvisés, évitant ainsi de potentielles attaques contre les populations civiles ou les forces de sécurité.

Malgré cette mobilisation soutenue et le renforcement des unités spécialisées, la situation sécuritaire demeure préoccupante dans certaines régions du pays. La zone dite des « trois frontières », à la jonction du Niger, du Mali et du Burkina Faso, reste particulièrement exposée aux violences.

Cette région continue d’être le théâtre d’attaques récurrentes menées par des groupes terroristes armés, provoquant de lourdes pertes humaines et d’importants déplacements de populations civiles, dans un contexte sécuritaire toujours instable au Sahel.