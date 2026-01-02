Soudan : Le conseiller de Dagalo tué dans une frappe de drone près de Zalingei

Hamid Ali Abubakar, conseiller en sécurité du chef des Forces de soutien rapide (FSR), le général Mohamed Hamdan Dagalo, a été tué mercredi lors d’une attaque de drone près de Zalingei, capitale du Darfour central, a annoncé jeudi le porte-parole de la milice, Al-Basha Tabiq.

Dans un message publié sur Facebook, Tabiq a rendu hommage à Abubakar, qui dirigeait également l’unité « Al-Saif Al-Battar », active dans le nord, le centre et l’ouest du Darfour. « L’armée soudanaise l’a assassiné. Elle paiera un lourd tribut pour ce crime », a-t-il averti.

Des sources locales précisent qu’un drone a frappé une réunion des FSR dans le village d’Al-Firdous, dans la région de Waranga. Abubakar, à la fois conseiller et commandant de terrain, jouait un rôle clé dans la coordination avec les tribus et les chefs traditionnels soutenant les FSR.

Ces derniers jours, les combats se sont intensifiés dans les trois Etats du Kordofan, forçant des dizaines de milliers de civils à fuir. La FSR contrôle la majeure partie du Darfour, tandis que l’armée détient la majorité des autres territoires du pays, y compris Khartoum.

Depuis le déclenchement de la guerre en avril 2023, liée à un différend entre le général Abdel Fattah al-Burhane et le général Mohamed Hamdane Daglo sur l’unification des forces armées, le Soudan est plongé dans une crise humanitaire majeure, avec des dizaines de milliers de morts et des millions de déplacés.