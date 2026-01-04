Somalie : Un responsable des Shebab tué lors d’une opération conjointe avec les États-Unis

La Somalie a annoncé samedi la mort d’un haut responsable du groupe islamiste Shebab au cours d’une opération militaire conjointe menée avec les États-Unis en décembre dernier. Abdullahi Osman Mohamed Abukar, surnommé « Ismail l’Ingénieur », était impliqué dans de nombreuses attaques, dont une tentative d’assassinat du président somalien Hassan Sheikh Mohamud.

Selon le ministre somalien de la Défense, Ahmed Moalim Fiqi, Abukar, âgé de 43 ans et expert en explosifs, a été tué le 10 décembre lors d’une frappe aérienne dans le district de Jilib, dans la région du Bas-Juba. Il était également un proche conseiller de l’« émir » des Shebab, Ahmed Diriye.

Les Shebab, liés à Al-Qaïda, mènent une insurrection contre l’État somalien depuis près de vingt ans. Les États-Unis considéraient Abukar comme un terroriste et avaient mis sur sa tête une récompense de cinq millions de dollars pour sa capture.

« Le 10 décembre 2025, l’Agence nationale de renseignement et de sécurité somalienne (Nisa), en collaboration avec nos partenaires internationaux, notamment les Américains, a mené une frappe aérienne ciblée », a précisé M. Fiqi. L’opération a également entraîné la mort d’un autre haut responsable des Shebab, Abdikarim Mohamed Hersi Qorleex.

Le ministre somalien a souligné qu’Abukar était directement impliqué dans plusieurs attaques majeures, notamment contre le convoi présidentiel en mars 2025 et contre le complexe pénitentiaire de Jilicow à Mogadiscio en octobre de la même année.

Cette opération s’inscrit dans la stratégie somalienne et internationale visant à affaiblir durablement les Shebab et leur capacité à frapper l’État et les populations civiles.