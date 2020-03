CORONAVIRUS : la CEA va aider Djibouti  

La Commission Economique pour l’Afrique (CEA) a exprimé sa volonté à aider Djibouti à faire face à la pandémie du nouveau Coronavirus.

La Secrétaire Exécutive de la Commission Economique pour l’Afrique (CEA) et Secrétaire Générale Adjointe des Nations Unies Vera Songwe a reçu jeudi dans ses locaux l’ambassadeur de Djibouti en Ethiopie et Représentant Permanent auprès de l’Union Africaine et de la CEA, Mohamed ldriss Farah.

La rencontre entre les deux officiels a porté sur la pandémie actuelle du Coronavirus et sur l’aide que la CAE devra déployer en faveur de la République de Djibouti afin de combattre le COVID- 19.

Les deux parties ont convenu de travailler étroitement afin de faire parvenir à la République de Djibouti les besoins déjà identifiés par le ministère de la Santé.