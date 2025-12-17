Somalie : 23 millions de dollars pour développer l’accès à l’énergie propre à Bosaso

Le Fonds africain de développement (FAD) a approuvé un financement de 23,36 millions de dollars pour améliorer l’accès à l’électricité propre et fiable dans la ville de Bosaso, en Somalie.

Le projet, qui combine 9,62 millions de dollars du FAD et 13,74 millions du Mécanisme de soutien à la transition, prévoit la réhabilitation et l’extension du réseau électrique, l’installation de nouvelles centrales solaires et de compteurs modernes, ainsi que l’introduction de systèmes solaires domestiques pour les familles n’ayant jamais eu accès à l’électricité, y compris les personnes déplacées vivant dans des conditions vulnérables.

La Somalie reste l’un des pays avec le plus faible taux d’accès à l’électricité, près de la moitié de la population vivant sans énergie. Les foyers raccordés paient des tarifs très élevés, l’électricité étant majoritairement produite par des générateurs diesel coûteux et polluants. Cette situation freine la vie quotidienne et le développement économique local, tandis que les institutions publiques manquent de moyens techniques et financiers pour gérer le secteur.

Bubacarr Sankareh, conseiller principal du Groupe de la Banque pour la Somalie, a souligné : « Ce projet transformera la vie des familles et des petites entreprises à Bosaso. Il rendra l’électricité moins chère, plus propre et plus fiable, et constitue une étape majeure vers un avenir énergétique résilient pour la Somalie ».

Le projet devrait réduire le coût de l’électricité pour les habitants, améliorer la fiabilité de l’énergie pour les commerces et marchés locaux, et offrir un meilleur accès à l’éclairage, à la réfrigération et aux services domestiques essentiels. Il contribuera aussi à créer des emplois pendant la construction et à long terme dans l’exploitation et la maintenance des systèmes, tout en renforçant les capacités des institutions publiques.

Le passage à l’énergie solaire et au stockage par batteries permettra de réduire les émissions de carbone, soutenant ainsi les objectifs climatiques à long terme de la Somalie.