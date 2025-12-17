Niger : Renforcement des capacités de la Garde nationale et de la Police avec de nouveaux équipements 

Le Directeur général des ressources du ministère de l’Intérieur, de la Sécurité publique et de l’Administration du Territoire, le commandant Hamidou Soumana, a procédé, le mardi 16 décembre 2025, à la réception officielle de plusieurs lots de matériels destinés à la Garde nationale et à la Police nationale, acquis sur fonds propres de l’Etat.

Les équipements réceptionnés comprennent un total de 4 580 pneus de marque Longway, toutes catégories confondues, destinés à renforcer le parc automobile de la Garde nationale. Ces pneus seront répartis entre les magasins du haut commandement de la Garde nationale et le camp de formation de Bassora. A cela s’ajoutent 1 350 pistolets automatiques de dernière génération, fabriqués par une entreprise turque, chacun doté d’un chargeur d’une capacité de 18 cartouches, ainsi qu’un lot de 50 000 cartouches et divers matériels destinés à la Police nationale, selon l’Agence presse du Niger.

S’exprimant à l’occasion de la cérémonie, le commandant Hamidou Soumana a souligné que ces équipements, financés sur le budget national, contribueront de manière significative au renforcement des capacités opérationnelles de la Garde nationale et de la Police nationale dans l’accomplissement de leurs missions de sécurisation des personnes et de leurs biens.

Il a également salué l’engagement des autorités, qui ont fait de la montée en puissance des Forces de défense et de sécurité une priorité stratégique. La cérémonie de réception s’est déroulée en présence de plusieurs responsables du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique, ainsi que des dirigeants de la Police nationale et de la Garde nationale.