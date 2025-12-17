Mali : Plusieurs terroristes neutralisés lors d’une opération aérienne dans la région de Bougouni

Plusieurs éléments terroristes ont été éliminés et d’importants équipements logistiques ont été détruits lors d’une opération militaire menée par les Forces armées, a annoncé l’état-major général des Armées dans un communiqué rendu public le mardi 16 décembre 2025.

Selon la même source, cette intervention s’inscrit dans le cadre d’une mission d’appui aérien destinée à sécuriser un convoi de carburant circulant sur l’axe stratégique Kadiana–Kolondiéba–Bougouni.

L’opération visait à prévenir toute attaque susceptible de menacer l’approvisionnement et la mobilité des forces déployées dans cette zone sensible du sud du pays.

Les frappes aériennes ont ciblé avec précision deux bases appartenant à des Groupes armés terroristes (GAT), dissimulées en zone forestière. La première position se situait à l’est de Kolondiéba, tandis que la seconde était localisée au sud-est de Wakoro, dans la région de Bougouni. Ces sites servaient, selon les renseignements militaires, de refuges et de points de regroupement pour les combattants terroristes opérant dans la zone.

L’état-major général des Armées a salué la rapidité de réaction, la coordination et le professionnalisme des forces engagées dans cette opération. Il les a encouragées à maintenir la pression sur les groupes terroristes et à poursuivre sans relâche les efforts de sécurisation sur l’ensemble du territoire national, dans le but de garantir la protection des populations et de leurs biens.