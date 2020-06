Sahel : l’UE mobilise 52,5 millions d’euros pour la région du Sahel et du lac Tchad

L’Union européenne (UE) a annoncé mercredi l’octroi de 52,5 millions d’euros d’aide supplémentaire à la résilience, l’emploi et à la stabilité dans la région du Sahel et du lac Tchad.

Cette aide, mobilisée au titre du fonds fiduciaire d’urgence de l’UE pour l’Afrique, est destinée à appuyer les efforts en la matière des pays de la région, dans le cadre de nouveaux programmes et d’autres en cours, a précisé la Commission européenne dans un communiqué.

« La prospérité et la sécurité de l’Union européenne sont étroitement liées à celles du Sahel », a expliqué la commissaire européenne chargée des partenariats internationaux, Jutta Urpilainen, précisant que les nouveaux programmes approuvés au titre du fonds fiduciaire pour l’Afrique se concentreront sur le renforcement de la résilience, de l’emploi et la stabilité dans la région du Sahel et du lac Tchad, tout en contribuant à la réponse à apporter à la pandémie de coronavirus.

Plus précisément, 15 millions d’euros supplémentaires sont destinés au Mali, 15 millions au Niger, 8 millions à la Guinée, 7 millions au Burkina Faso, 4,25 millions au Tchad et plus de 3,26 millions au Sénégal.