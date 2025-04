Somalie : Les Shebab tirent des obus près de l’aéroport de Mogadiscio

Des combattants islamistes shebab ont lancé dimanche matin plusieurs obus de mortier près de l’aéroport international Aden Adde de Mogadiscio, perturbant ainsi les vols internationaux à destination de la Somalie. Cette attaque survient quelques semaines après une autre explosion revendiquée par les shebab, qui avait failli frapper le convoi du président somalien, Hassan Cheikh Mohamoud.

Le complexe militaire de Halane, qui abrite l’antenne des Nations unies, des agences humanitaires et le quartier général de la Mission de l’Union africaine pour la stabilisation en Somalie (AUSSOM), a également été pris pour cible. Le porte-parole de la mission, le lieutenant-colonel Said Mwachinalo, a confirmé l’attaque et indiqué que des évaluations étaient en cours sur le terrain. Il a précisé que l’AUSSOM condamnait fermement l’attaque mais réaffirmé son engagement à soutenir la Somalie dans la lutte contre le terrorisme.

Les shebab, affiliés à Al-Qaïda, mènent depuis plus de 15 ans une lutte contre le gouvernement fédéral de Somalie, avec pour objectif d’imposer la loi islamique dans le pays. Le gouvernement somalien, soutenu par des puissances internationales, a promis de mener une « guerre totale » contre le groupe terroriste, bien que l’armée, en coopération avec les milices locales et les forces de l’Union africaine, ait essuyé plusieurs revers.

Le samedi précédent, un haut officier de l’armée somalienne, le colonel-major Nuur Farey, a été tué dans une embuscade, un meurtre qui pourrait être l’œuvre d’un infiltré d’Al-Shabab. Une enquête est en cours pour faire la lumière sur l’attaque.