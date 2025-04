RDC : Une trentaine de morts suite aux pluies torrentielles 

De fortes pluies ont frappé Samedi dernier Kinshasa, causant la mort d’une trentaine de personnes et paralysant la capitale de la République Démocratique du Congo (RDC). Les intempéries ont transformé les avenues en véritables rivières, forçant certains habitants à se déplacer en pirogue ou à nager dans les rues submergées.

« Pour l’instant, nous comptabilisons une trentaine de morts », a indiqué le Dr Patricien Gongo Abakazi, ministre provincial de la Santé publique à Kinshasa. Les victimes ont péri noyées ou ont été tuées par l’effondrement des murs de leurs maisons, a-t-il précisé. Le ministre a également souligné qu’un grand nombre de blessés ont été évacués.

Les pluies, qui se sont intensifiées dans la nuit de vendredi à samedi à Kinshasa et dans la province voisine du Kongo-Central, ont provoqué « des dégâts matériels et humains considérables », selon un communiqué publié samedi par la Primature.

Dès le matin du samedi, les eaux ont commencé à monter progressivement, dévastant plusieurs quartiers périphériques et défavorisés de Kinshasa, une ville de 17 millions d’habitants, caractérisée par une urbanisation chaotique.

Les inondations fréquentes à Kinshasa sont exacerbées par un manque d’entretien des infrastructures et un réseau de drainage obstrué par des déchets. Les quartiers périphériques, souvent mal lotis, où les habitations précaires et les rues non goudronnées prédominent, sont particulièrement vulnérables aux intempéries.