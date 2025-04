Niger : L’ONG turque ASSAMA inaugure un forage au village de Kahé, département de Kollo

Le 5 avril 2025, l’ONG turque ASSAMA a inauguré un forage au village de Kahé, situé dans le département de Kollo, au sein de la commune rurale de Youri. La cérémonie d’inauguration a eu lieu en présence de l’administrateur délégué de la commune, des leaders religieux et coutumiers, des chefs de village de la région, ainsi que de nombreux habitants du village, selon l’agence presse nigérienne.

Lors de cette cérémonie, l’administrateur délégué de la commune rurale de Youri, l’adjudant-chef Ibrahim Issa, s’est exprimé en se réjouissant de la remise de ce forage. Il a souligné que cet acte faisait partie de la coopération entre le Niger et la Turquie, et a remercié l’ONG ASSAMA pour ses diverses initiatives visant à améliorer le bien-être de la population. « Ce forage, gracieusement offert par l’ONG ASSAMA, constitue un soutien précieux pour notre communauté », a-t-il déclaré.

L’administrateur délégué en a profité pour transmettre les salutations et les remerciements des plus hautes autorités du pays, notamment ceux du président de la République, Son Excellence le Général Abdourahamane Tiani, et du Premier ministre, Ali Mahamane Lamine Zeine. Il a aussi invité la population de Kahé à prendre soin de cette nouvelle ressource essentielle, soulignant que l’approvisionnement en eau faisait partie des préoccupations majeures soulevées lors de sa visite précédente dans la région.

Pour sa part, le coordinateur de l’ONG ASSAMA, M. Ali Çalis, a exprimé sa gratitude envers la population de Kahé et tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet. « Aujourd’hui, nous mettons ce forage entre les mains de la communauté, en espérant qu’il sera correctement entretenu », a-t-il précisé. Il a rappelé que l’ONG ASSAMA est présente au Niger depuis 2009, où elle œuvre notamment dans le secteur de l’éducation.