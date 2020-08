Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara candidat à la présidentielle

Le président ivoirien Alassane Ouattara, candidat du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix, a déposé lundi à la Commission électorale indépendante (CEI), son dossier de candidature pour l’élection présidentielle du 31 octobre prochain avec la ferme promesse de « se soumettre au verdict » de ses concitoyens.

« Je viens de déposer mon dossier de candidature entre les mains du secrétaire permanent de la CEI. Je l’ai dit à maintes occasions que la démocratie, c’est de respecter les délais et les procédures liées à la préparation des élections. Et comme je l’ai indiqué également tout à l’heure, nous nous soumettrons au verdict de nos concitoyens et je sais que nos concitoyens se souviendront et verront notre bilan qui a été un bilan exceptionnel ces neuf dernières années », a affirmé M. Ouattara après le dépôt de son dossier.

Par ailleurs, la Commission de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a exhorté les acteurs politiques ivoiriens à éviter les violences et à recourir au dialogue et aux voies de droit pour résoudre tous leurs différends après les incidents violents des derniers jours notamment dans les villes de Bonoua et Divo.