Côte d’Ivoire : UE octroie 1 million d’euros pour les élections

L’Union européenne (UE) a accordé une aide d’un million d’euros, soit près de 655 millions Francs CFA, pour l’organisation des élections présidentielles du 31 octobre prochain en Côte d’Ivoire.

Une cérémonie de signature de l’accord de contribution entre l’UE, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et la Commission électorale indépendante (CEI) a eu lieu, mardi au siège de la représentation de l’UE à Abidjan.

Ce financement s’inscrit dans le Projet de l’appui aux élections (PACE), un cadre d’assistance technique des Nations Unies et de ses partenaires, développé pour soutenir les efforts nationaux visant à consolider durablement la démocratie et la paix à travers l’organisation d’élections crédibles, transparentes, inclusives et apaisées, a expliqué la la représentante résidente du PNUD, Carol Flore Smereczniak.