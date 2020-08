Mozambique : Total signe un accord pour la sécurité de son projet gazier

Le groupe français Total a signé avec le Mozambique un accord destiné à protéger les installations de son mégaprojet gazier dans le Nord du pays qui devenu le théâtre des attaques jihadistes.

Cet accord prévoit la création d’une force sécuritaire conjointe chargée d’assurer la sécurité des activités du projet sur le site d’Afungi et autour, a précisé Total dans un communiqué.

Le groupe a annoncé en juillet la signature d’un accord de financement de 13 milliards d’euros pour son projet d’exploitation d’importantes réserves sous-marine de gaz, découvertes au large de la province du Cabo Delgado, à la frontière avec la Tanzanie.

Depuis quelques années, les attaques des groupes terroristes ont causé la mort de plus de 1.500 personnes et fait plus de 250.000 déplacés, selon des ONG et l’ONU.