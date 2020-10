Tanzanie : l’oléoduc, East African Crude Oil Pipeline (EACOP)

Le gouvernement tanzanien et le groupe Total viennent de signer un accord-cadre pour la construction de l’oléoduc, East African Crude Oil Pipeline (EACOP), qui acheminera le pétrole brut de l’Ouganda vers le port de Tanga en Tanzanie.

Cet accord est essentiel pour le démarrage effectif des travaux et porte sur différents points à savoir, les droits et obligations de l’Etat, les devoirs des investisseurs, les normes environnementales et autres normes pertinentes, la responsabilité, le cadre juridique, l’arbitrage et la clôture du projet.

Selon les autorités tanzaniennes, la signature de cet accord ouvre notamment la voie à des négociations d’autres accords importants tels que l’accord d’actionnaires et celui sur les transports et les tarifs.