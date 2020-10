Gabon : zone franche

La Zone économique spéciale de Nkok, située à 27 KM de Libreville, vient d’être sacrée « Global free zone of the year 2020 » dans la catégorie « produits du bois », rapporte la presse locale.

La ZES de Nkok, créée en 2010 par le président Ali Bongo Ondimba, et lancée en 2012, a attiré de nombreux investisseurs grâce aux facilités offertes en termes d’incitations fiscales et de droits de douane favorables, ajoute la même source, notant qu’en 2019, 20 nouvelles unités industrielles ont intégré la zone et Des dizaines d’autres y sont attendus au cours de cette année.