Ouganda : l’oléoduc Ouganda-Tanzanien (EACOP)

La décision finale d’investissement pour l’oléoduc ougando-tanzanien EACOP sera prise au cours du premier trimestre de l’année prochaine, a déclaré la ministre ougandaise de l’Energie, Mary Goretti Kitutu qui estime que l’opération sera facilitée par la reprise progressive du secteur pétrolier et les bonnes perspectives économiques pour 2021.

« Comme les activités recommencent progressivement, je suis optimiste que d’ici le premier trimestre 2021, la décision finale d’investissement sera prise. Nous travaillons dur pour y parvenir », a déclaré la ministre.

Le secteur pétrolier s’est retrouvé en difficulté en raison de l’apparition du coronavirus, qui a entraîné une forte réduction de l’activité exploratoire et une annulation de plus de 60 % des décisions finales d’investissement prévues pour 2020. La finalisation de ce projet était retardée depuis 2017 en raison de nombreux problèmes juridiques et environnementaux entre autres.