Mali: 3 sites des forces maliennes et étrangères ont été attaqués dans le nord

Des forces étrangères et maliennes ont été attaquées simultanément lundi à Ménaka, Gao et Kidal (nord) par des tirs d’obus et de roquettes, selon de sources militaires maliennes et étrangères.

Aucune victime n’a été rapportée après ce qui semble être une rare opération coordonnée contre les forces étrangères.

« A Ménaka, Gao et Kidal, les camps des forces étrangères ont été attaqués lundi matin, probablement par les mêmes terroristes, à l’aide d’obus et de roquettes. Il n’y a pas eu de victimes, mais des dégâts matériels », a déclaré un responsable de l’armée malienne (AFP).

« Les terroristes ont tenté sans succès de mener une action coordonnée contre les camps de (la force française) Barkhane, des Casques bleus de l’ONU, contre la force européenne Takuba et contre l’armée malienne dans les localités de Gao, Menaka, et Kidal », a dit un responsable militaire étranger. « La situation est sous contrôle » dans les trois localités », a-t-il ajouté.

ONU à Kidal fait état d’une dizaine d’obus « qui n’ont pas fait de victimes, mais des dégâts en cours d’évaluation ». Les forces de Barkhane sont stationnées dans le même camp.