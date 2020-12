Djibouti : 141 milliards de francs Djibouti

Le budget de l’Etat de Djibouti pour l’exercice 2021 a été arrêté en recettes et en dépenses à un montant total de 141 milliards de francs Djibouti.



L’élaboration de ce budget intervient dans un contexte marqué par la propagation de la pandémie du COVID-19 et ses impacts sanitaires économiques et sociaux négatifs, rapporte l’agence de presse djiboutienne ADI.

En matière d’investissement, le Budget adopté mardi en Conseil des ministres, prévoit des dépenses de 37 milliards de francs destinées à la mise en œuvre des certains projets à savoir l’exploitation géothermique, l’électrification durable et les secteurs sociaux.

La croissance projetée à 8,3% avant COVID a été revue à la baisse à 1,6% soit de 6,7 points, est-il indiqué.