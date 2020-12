France : Le Premier ministre français fêtera Noël au Tchad  

Le Premier ministre français Jean Castex se rendra au Tchad auprès des soldats français pour le réveillon du Nouvel An, indique-t-il dans le quotidien régional l’Indépendant publié dimanche.

« Je serai en qualité de Premier ministre au Tchad, avec les troupes françaises chargées de lutter contre Daech au Sahel », précise-t-il. Le Sahel est confronté à des violences jihadistes et une crise sécuritaire qui ont fait des milliers de morts civils et militaires ces dernières années.



La France y est présente dans le cadre de l’opération Barkhane, qui engage plus de 5.000 hommes depuis l’envoi de 600 soldats supplémentaires en 2020 face à la dégradation de la situation.