Nigeria : plusieurs personnes tuées par des hommes armés au centre du pays, selon la police

Au moins cinq personnes ont été tuées dans des attaques menées dimanche par des hommes armés non identifiés dans l’Etat nigérian de Benue (centre), a déclaré la police.

Trois personnes d’une famille de la communauté de Nagu ont été tuées dans leur chambre dans la ville de Katsina-Ala, selon un communiqué de la porte-parole de la police d’Etat, Catherine Anene.

Un autre groupe d’hommes armés inconnus ont tué deux personnes à Naka, le quartier général de la zone de gouvernement local de Gwer West, a déclaré Mme Anene.

Par ailleurs, le groupe jihadiste Boko Haram a mené des attaques sur trois villages du nord-est du Nigeria, faisant au moins 10 morts, dont quatre agents de sécurité.

Les combattants sont arrivés dans les villages de Shafa, Azare et Tashan Alade samedi soir à bord de six camions, mettant le feu aux habitations et aux bâtiments publics, et tirant sporadiquement sur les habitants.

Ils ont également brûlé un commissariat et tué deux policiers, un paramilitaire et un milicien ».

Le Nigeria est le théâtre des attaques terroristes et des affrontements interethnique et intercommunautaire.

Des dizaines de coupeurs de bois ont été enlevés près de Gamboru, 11 personnes ont été tuées près de Chibok et un pasteur a été enlevé alors qu’il préparait les célébrations.