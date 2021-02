L’architecte russe Alex Wizhevsky vient de présenter des idées de design du projet «Djibouti Towers», le gratte-ciel le plus haut du pays avec 43 étages.Les tours seront édifiées de manière à ce qu’elles répondent à l’impératif d’honorer chacune un symbole de la nation.

Outre des hôtels haut de gamme et des boutiques de luxe, «Djibouti Towers» accueillera un centre d’affaires et des salles de cinéma et de divertissement, rapporte l’agence djiboutienne ADI.