Alger : Tebboune reçoit le ministre iranien des Affaires étrangères pour renforcer la coopération bilatérale

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, mardi à Alger, le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d’Iran, Abbas Araghchi.

Ont pris part à l’audience, le directeur de cabinet à la présidence, Boualem Boualem, ainsi que le ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de l’audience que lui a accordée le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le ministre iranien Araghchi a indiqué avoir transmis, lors de cette rencontre « cordiale », les salutations du président de la République islamique d’Iran et du peuple iranien au président Tebboune, lui renouvelant son invitation à visiter Téhéran.

La rencontre a été l’occasion d’évoquer « les développements régionaux, notamment la situation en Palestine et les crimes commis par l’entité sioniste contre les Palestiniens et la population de Gaza », a-t-il ajouté.

Concernant les relations bilatérales entre les deux pays amis, qu’il a qualifiées de « profondes, enracinées, fraternelles et solides », Araghchi a souligné « la convergence des vues » entre l’Algérie et l’Iran concernant « les questions régionales et internationales », rappelant les consultations entre les deux pays à ces niveaux.

La rencontre a permis d’évoquer « toutes les questions bilatérales, en particulier la coopération économique, les consultations politiques et la coopération dans les fora internationaux », a ajouté le ministre iranien des Affaires étrangères.

La visite de M. Araghchi intervient une semaine après l’entretien téléphonique entre le Président Abdelmadjid Tebboune et son homologue iranien, Massoud Pezechkia, à l’occasion de la célébration de l’Aïd El-Fitr. Après avoir évoqué les relations bilatérales et les moyens de les renforcer, les deux présidents étaient convenus de se rencontrer prochainement à Téhéran ou à Alger.

La dernière visite officielle d’un président iranien en Algérie remonte à mars 2024, à l’occasion du 7e sommet du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF). Elle avait été effectuée par Ebrahim Raïssi, alors président de la République islamique d’Iran.

