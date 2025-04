Ethiopie : Tadesse Werede nommé à la tête de l’administration intérimaire du Tigré 

Le lieutenant-général Tadesse Werede, commandant des forces de défense du Tigré (TDF), a été nommé mardi à la tête de l’administration intérimaire de la région du Tigré, située au nord de l’Ethiopie. Cette nomination intervient dans un contexte de tensions ravivées, visant à écarter la menace de nouvelles violences dans la zone.

Le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), principal acteur politique de la région, a traversé une période de turbulences internes ces derniers mois, après avoir exercé une domination quasi totale pendant plus de 30 ans sur la politique éthiopienne. Ces derniers événements ont vu des fractures profondes au sein de cette organisation.

En mars dernier, les autorités fédérales avaient annoncé le remplacement de l’ex-président de l’administration intérimaire, Getachew Reda, de plus en plus isolé, en raison de l’influence croissante de Debretsion Gebremichael, le dirigeant du TPLF.

Le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, qui a procédé à cette nomination, a expliqué sur la plateforme X que Tadesse Werede, ancien adjoint de Getachew Reda ces deux dernières années, était « un leader capable de guider le Tigré à travers cette transition cruciale ». Il a ajouté que le général était bien placé pour comprendre à la fois les forces et les faiblesses de l’administration précédente, ce qui le rendait apte à conduire la région pendant cette période délicate.

Cette administration intérimaire a été mise en place dans le cadre de l’accord de paix signé à Pretoria, en Afrique du Sud, qui a marqué la fin de la guerre dévastatrice au Tigré. Ce conflit, l’un des plus meurtriers des dernières décennies, a fait plus de 600.000 victimes, selon l’Union africaine. Il a opposé les forces tigréennes, dirigées par le général Tadesse, aux troupes fédérales éthiopiennes, soutenues par des milices locales et l’armée érythréenne, entre novembre 2020 et novembre 2022.

Le TPLF a traversé une crise interne qui a pris une tournure préoccupante début mars, lorsqu’une purge a eu lieu au sein des TDF, après que Getachew ait accusé certains hauts gradés de comploter pour renverser le pouvoir. Cette situation a conduit des forces proches de Debretsion Gebremichael à prendre le contrôle d’Adigrat, la deuxième ville du Tigré, et à évincer l’administration intérimaire dans cette ville ainsi qu’à Mekele, la capitale de la région.

Face à ces tensions croissantes, les autorités fédérales ont opté pour la nomination d’un militaire expérimenté à la tête de l’administration intérimaire dans le but de rétablir l’ordre et d’apaiser la situation.