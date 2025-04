Rwanda : L’Ecole belge de Kigali contrainte de cesser d’appliquer le programme scolaire belge

Le Rwanda a annoncé mardi que l’École belge de Kigali, une institution éducative emblématique du pays, devra, à partir de la prochaine rentrée scolaire, cesser d’appliquer le programme d’enseignement belge. Cette décision fait suite à la rupture des relations diplomatiques entre le Rwanda et la Belgique, un épisode marquant dans un contexte de tensions croissantes entre les deux nations.

Les relations entre le Rwanda et la Belgique se sont considérablement détériorées depuis l’offensive du mouvement anti-gouvernemental M23 dans l’est de la République Démocratique du Congo (RDC) à la fin de l’année 2023. Soutenu par Kigali, le M23 a lancé une offensive éclair, s’emparant de Goma, capitale du Nord-Kivu, et de Bukavu, capitale du Sud-Kivu. La Belgique, ancienne puissance coloniale en RDC et au Rwanda, a été particulièrement critique envers le soutien rwandais au M23. Elle a notamment exercé des pressions sur l’Union européenne pour imposer des sanctions contre certains responsables militaires rwandais et des acteurs du secteur minier, ce qui a exacerbé les tensions bilatérales.

En réaction, le Rwanda a accusé la Belgique de soutenir la position de Kinshasa, la capitale de la RDC, « bien avant et pendant le conflit en cours ». Le 17 mars 2024, Kigali a rompu ses relations diplomatiques avec Bruxelles et a interdit toute coopération avec le gouvernement belge et ses entités affiliées dix jours plus tard. Dans ce climat tendu, l’enseignement belge à l’École belge de Kigali est devenu un symbole de ces différends.

L’École belge de Kigali, fondée en 1965, est l’une des plus anciennes écoles internationales du Rwanda. Elle a toujours suivi le programme d’enseignement de la Communauté française de Belgique et délivre des diplômes belges reconnus à l’international, ouvrant ainsi des portes dans les universités du monde entier. L’école a été fréquentée par de nombreux membres influents de la classe politique, des entrepreneurs et des universitaires rwandais au cours des six dernières décennies.

Cependant, selon un communiqué officiel du ministère rwandais de l’Éducation, l’école devra désormais se conformer à de nouvelles directives. À partir de la rentrée scolaire de septembre 2025, l’École belge de Kigali ne pourra plus appliquer le programme scolaire belge. Le ministère a précisé que l’école devra adopter un « programme d’éducation alternatif » à compter de l’année scolaire 2025-2026.

Le ministre de l’Éducation n’a pas précisé quel programme alternatif serait mis en place, mais il est probable que des efforts soient entrepris pour adapter l’offre éducative aux besoins et aux priorités nationales du Rwanda.

Cette mesure s’inscrit dans un contexte de réévaluation des relations internationales du Rwanda. Depuis son recentrage diplomatique sur les alliances régionales et africaines, le Rwanda cherche à diversifier ses partenariats et à réduire son engagement avec certains pays occidentaux. La fermeture de l’École belge de Kigali à l’influence du programme scolaire belge reflète cette volonté d’affirmer son indépendance et de prendre des mesures concrètes face aux tensions géopolitiques croissantes dans la région des Grands Lacs.