RDC: 10 personnes tuées dans une attaque de miliciens en Ituri

Le bilan de l’attaque du groupe Force patriotique et intégrationniste du Congo (FPIC) le mardi A Nyara, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, fait état de dix morts dont six enfants, selon des sources onusiennes.

« Au moins 12 civils ont été tués par arme blanche ce matin (mardi) lors d’une incursion des (miliciens) FPIC à Nyara », selon le Baromètre sécuritaire du Kivu (KST en anglais), qui dispose d’une équipe d’experts en Ituri.

L’armée a confirmé l’attaque, mais avec un bilan de cinq personnes tuées. « La situation est sous contrôle », a déclaré à la presse son porte-parole en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo.

Depuis le début de l’année, plus de 25 villages ont été attaqués et plus de 200 personnes tuées en Ituri et dans la province voisine du Nord-Kivu, selon le Haut-commissariat de l’ONU aux réfugiés (HCR).