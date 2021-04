Zimbabwe : augmentation de la production locale d’engrais

Les autorités zimbabwéennes envisagent d’augmenter la production locale d’engrais en vue d’améliorer la sécurité alimentaire dans le pays, a indiqué la ministre de l’Industrie et du Commerce, Sekai Nzenza.

«Le gouvernement a tracé une feuille de route de remplacement des importations d’engrais sur cinq ans avec les fabricants d’engrais locaux pour stimuler la productivité et la production, économiser les devises étrangères, assurer la sécurité alimentaire et créer des emplois», a-t-elle déclaré.

Les interventions prévues permettront une croissance exponentielle de la production de nitrate d’ammonium de 30.000 tonnes à 240 000 tonnes par mois, tandis que la production des composés phosphatés devrait passer de 60.000 tonnes à 100.000 tonnes par mois.

La ministre a, en outre, estimé qu’il était nécessaire d’investir dans de nouvelles technologies de fabrication d’engrais et d’accroître l’utilisation d’engrais fabriqués localement par le gouvernement pour ses programmes agricoles.