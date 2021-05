Angola : les échanges commerciaux avec l’Italie

Les échanges commerciaux entre l’Angola et l’Italie ont atteint en 2019 plus de 800 millions de dollars, a révélé l’Agence pour l’Investissement privé et la promotion des Exportations (AIPEX).

Durant cette période, l’Angola a exporté vers l’Italie 500 millions de dollars et en a importé plus de 300 millions de dollars, précise-t-on.

L’Italie est partenaire de l’Angola depuis 1992. La coopération entre les deux pays a permis la mise en œuvre d’environ 40 projets dans les secteurs de l’immobilier, l’industrie manufacturière et extractive, les services, la construction et le transport.