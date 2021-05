Tanzanie : un projet de 77,4 millions de dollars pour l’AFDP

Le Fonds international de développement agricole (FIDA) et le Gouvernement tanzanien ont signé un accord portant sur un projet de 77,4 millions de dollars qui permettra d’apporter un appui crucial à 260.000 ménages ruraux touchés par les effets des changements climatiques.

Le Programme de développement de l’agriculture et de la pêche (AFDP) permettra aux populations rurales d’accroître leur productivité, d’améliorer leur sécurité alimentaire et leur nutrition, et de renforcer leur résilience.

La pauvreté est plus élevée dans les zones rurales, où 31% de la population vit sous le seuil de pauvreté, et principalement de l’élevage, des cultures vivrières et de la pêche.

Alors que la crise liée à la COVID-19 menace de précipiter 500 000 Tanzaniens de plus dans la pauvreté, le Programme de développement de l’agriculture et de la pêche ciblera notamment les petits exploitants agricoles, les petites et moyennes entreprises de production de semences, les petits pêcheurs, les transformateurs, les aquaculteurs, les cultivateurs d’algues dans 41 districts de Tanzanie continentale et de Zanzibar. La moitié des bénéficiaires seront des femmes et 30% seront des jeunes.